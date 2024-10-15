Ким рассказал о последствиях ночного обстрела Николаева
Враг сегодня ночью атаковал Николаев предварительно ракетами типа С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.
В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.
Напомним, в ночь на 15 октября в Николаеве раздались взрывы. Военные предупреждали о скоростных целях на город.
10 октября российские войска дважды обстреляли Николаев. Пострадали два человека.
Вечером 9 октября российские оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Николаеве ракетами Х-59/Х-69. В результате атаки произошел пожар, который оперативно ликвидировали.
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