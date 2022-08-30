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Ким о предстоящем отопительном сезоне в Николаевской области: порывы труб неизбежны

Новина українською →
Николаев, Вторник 30 августа 2022 16:12
Ким о предстоящем отопительном сезоне в Николаевской области: порывы труб неизбежны Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Николаевской области в предстоящий сезон будет намного больше порывов труб, чем обычно, из-за соленой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас на большей части Николаевской области ведется активная подготовка к отопительному сезону.

"Отопление мы запустим на 100%. Ситуация с прифронтовыми населенными пунктами плохая, но там людей особо нет, поэтому там либо будет индивидуальное отопление с дровами и углем, либо будет эвакуировано население. Что касается областного центра и других городов, там все восстановлено и готовится к запуску. Есть проблема то, что у нас вода соленая и будет намного больше порывов", - заявил Ким.

По его словам, с повреждением труб ничего нельзя сделать, их будут ремонтировать в текущем режиме.

Напомним, ранее глава “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что жителям Украины необходимо подготовится к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20°C.

Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, главным риском предстоящего отопительного сезона являются террористические акты России на энергетические объекты.

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Николаев Николаевская область Виталий Ким Отопительный сезон
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