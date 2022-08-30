Кім про майбутній опалювальний сезон в Миколаївській області: пориви труб неминучі

У Миколаївській області в майбутній сезон буде набагато більше поривів труб, ніж зазвичай, через солону воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону .

Він зазначив, що зараз на більшій частині Миколаївської області ведеться активна підготовка до опалювального сезону.

"Опалення ми запустимо на 100%. Ситуація з прифронтовими населеними пунктами погана, але там людей особливо немає, тому там або буде індивідуальне опалення з дровами і вугіллям, або буде евакуйовано населення. Що стосується обласного центру та інших міст, там все відновлено і готується до запуску. Є проблема те, що у нас вода солона і буде набагато більше поривів", - заявив Кім.

За його словами, з пошкодженням труб нічого не можна зробити, їх будуть ремонтувати в поточному режимі.