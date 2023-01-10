Вибухи в Очакові: Кім пояснив, на що "полювали" росіяни

Російські окупанти "побачили" у сховищі старих мін в Очакові Миколаївської області склад боєприпасів та атакували місто 9 січня, через що 15 людей отримали поранення, у тому числі 2-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Поруч із військовою частиною був склад старих-старих протикорабельних мін Другої світової війни. Свого часу їх залили бетоном, прямо на березі зробили такий собі могильник, щоб вони не вибухнули і не було небезпечно", - розповів він.

За словами Кіма, російські окупанти вирішили, що там склад боєприпасів і "мужньо туди стріляли довго та нудно".

"І вчора двома ракетами, ймовірно, "Кинжал" пробили метр бетону. Але єдине, що вони зробили за фактом - залишили без вікон і дахів пів Очакова, навели паніку в Миколаєві", - додав він.

Обстріл Очакова

Вдень 9 січня окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню. Обстріл вівся реактивними набоями. Поранення отримали 15 людей, в тому числі 2-річна дитина.