ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибухи в Очакові: Кім пояснив, на що "полювали" росіяни

Новость на русском →
Очаків, Вівторок 10 січня 2023 11:49
Вибухи в Очакові: Кім пояснив, на що "полювали" росіяни
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти "побачили" у сховищі старих мін в Очакові Миколаївської області склад боєприпасів та атакували місто 9 січня, через що 15 людей отримали поранення, у тому числі 2-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Поруч із військовою частиною був склад старих-старих протикорабельних мін Другої світової війни. Свого часу їх залили бетоном, прямо на березі зробили такий собі могильник, щоб вони не вибухнули і не було небезпечно", - розповів він.

За словами Кіма, російські окупанти вирішили, що там склад боєприпасів і "мужньо туди стріляли довго та нудно".

"І вчора двома ракетами, ймовірно, "Кинжал" пробили метр бетону. Але єдине, що вони зробили за фактом - залишили без вікон і дахів пів Очакова, навели паніку в Миколаєві", - додав він.

Обстріл Очакова

Вдень 9 січня окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню. Обстріл вівся реактивними набоями. Поранення отримали 15 людей, в тому числі 2-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році