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Взрывы в Очакове: Ким объяснил, за чем "охотились" россияне

Новина українською →
Очаков, Вторник 10 января 2023 11:49
Взрывы в Очакове: Ким объяснил, за чем "охотились" россияне Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты "увидели" в хранилище старых мин в Очакове Николаевской области склад боеприпасов и атаковали город 9 января, из-за чего 15 человек получили ранения, в том числе 2-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Рядом с воинской частью был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. В свое время их залили бетоном, прямо на берегу сделали такой себе могильник, чтобы они не взорвались и не было опасно", - рассказал он.

По словам Кима, российские оккупанты решили, что там склад боеприпасов и "мужественно туда стреляли долго и нудно".

"И вчера двумя ракетами, вероятно, "Кинжал" пробили метр бетона. Но единственное, что они сделали по факту - оставили без окон и крыш пол Очакова, навели панику в Николаеве", - добавил он.

Обстрел Очакова

Днем 9 января оккупанты обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова Николаевской области. Разрушены нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница. Обстрел велся реактивными патронами. Ранения получили 15 человек, в том числе 2-летний ребенок.

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