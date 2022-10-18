Кім повідомив про наявність іранських дронів в Миколаївській області

У вівторок, 18 жовтня, у Миколаївській області зафіксували наявність іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, наразі відбувається пошук іранських дронів.

Нагадаємо, що ЗСУ за ніч знищили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю.

Увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Російські окупанти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.