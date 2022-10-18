Ким сообщил о наличии иранских дронов в Николаевской области

Во вторник, 18 октября, в Николаевской области зафиксировали наличие иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, сейчас происходит поиск иранских дронов.

Напомним, что ВСУ за ночь уничтожили пять дронов-камикадзе над Николаевской областью.

Вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Российские оккупанты также атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с маслом на территории предприятия.

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