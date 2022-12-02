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Кім попередив про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-95

Фото: три російські бомбардувальники Ту-95 пішли на зліт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія підіймає в повітря свої бомбардувальники. Відомо про відправку на зліт трьох Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Ось і 3 шт ту-95 на зліт відправили", - написав він.

Також глава ОВА повідомив, що окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".

"Жалюгідні спроби продемонструвати росіянами, що у них все добре. Вивели купу кораблів, а на них всього 12 калібрів. Картинка красива, а користь з гулькін...", - додав Кім.

Ракетна загроза

Зазначимо, влада на різних рівнях неодноразово попереджала про "складний тиждень". Оскільки окупанти не відмовилися від своїх планів знищити українську енергосистему.

Примітним є і активність ворожої авіації. Так, нещодавно стало відомо, що РФ зосередила на військовому аеродромі Енгельс майже два десятки стратегічних бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160.

У Повітряних силах вважають таке переміщення ворожої авіації сигналом до збільшення напрямків ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

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