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Росія стягнула літаки та ракети на аеродром "Енгельс": в ГУР пояснили причину

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Україна, Середа 30 листопада 2022 12:07
Росія стягнула літаки та ракети на аеродром "Енгельс": в ГУР пояснили причину Фото: заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі "Енгельс" пов'язана з заходами російського командування по розосередженню авіації. В ГУР ніякої НП з цього приводу не вбачають та контролюють ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"Наша оцінка дуже проста. Це - повернення з авіаційної бази "Дягілєво" тих бомбардувальників, які були переміщені туди (в Енгельс - ред.) після відповідних заходів Російської Федерації по розосередженню авіації. Насамперед - це авіабази "Шайковка" та "Енгельс". Через те, надзвичайної події ми не відмічаємо, але контролюємо скільки носіїв там знаходяться, в якому вони стані і яка їх готовність до виконання завдань", - сказав він.

Як повідомлялось, раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі "Енгельс" пов'язана з тим, що російські окупанти провели ротацію.

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