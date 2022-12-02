Ким предупредил о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-95

"Вот и 3 шт ту-95 на взлет отправили", - написал он.

Также глава ОВА сообщил, что оккупанты вывели в море корабли с 12 ракетами "Калибр".

"Жалкие попытки продемонстрировать россиянами, что у них все хорошо. Вывели кучу кораблей, а на них всего 12 калибров.Картинка красивая, а толку с гулькин…", - добавил Ким.

Ракетная угроза

Отметим, власти на разных уровнях неоднократно предупреждали о "сложной неделе". Поскольку оккупанты не отказались от своих планов уничтожить украинскую энергосистему.

Примечателена и активность вражеской авиации. Так, недавно стало известно, что РФ сосредоточила на военном аэродроме Энгельс почти два десятка стратегических бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160.

В Воздушных силах считают такое перемещение вражеской авиации сигналом к увеличению направлений ударов по наземным целям Украины, прежде всего энергетической инфраструктуре.

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