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"Не розслабляємося": Кім попередив про можливість застосування росіянами ракет С-300

Фото: Кім попередив про можливість застосування росіянами ракет С-300 (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти можуть атакувати ракетами Миколаївську область. Ворог тримає на позиціях комплекси С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Не розслабляємося. Ще С-300 на позиціях", - зазначив посадовець.

Таким чином Кім закликав місцевих мешканців не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях, адже є ймовірність запуску ракет.

Нагадаємо, раніше Кім інформував, що 4 листопада у небі над областю помітили ворожі дрони-камікадзе.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України