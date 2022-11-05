"Не расслабляемся": Ким предупредил о возможности применения россиянами ракет С-300

Российские оккупанты могут атаковать ракетами Николаевскую область. Враг держит на позициях комплексы С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Не расслабляемся. Еще С-300 на позициях", - отметил чиновник.
Таким образом Ким призвал местных жителей не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях, ведь есть вероятность запуска ракет.
Напомним, ранее Ким информировал, что 4 ноября в небе над областью заметили вражеские дроны-камикадзе.
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