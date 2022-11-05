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"Не розслабляємося": Кім попередив про можливість застосування росіянами ракет С-300

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Субота 05 листопада 2022 00:15
"Не розслабляємося": Кім попередив про можливість застосування росіянами ракет С-300 Фото: Кім попередив про можливість застосування росіянами ракет С-300 (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти можуть атакувати ракетами Миколаївську область. Ворог тримає на позиціях комплекси С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Не розслабляємося. Ще С-300 на позиціях", - зазначив посадовець.

Таким чином Кім закликав місцевих мешканців не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях, адже є ймовірність запуску ракет.

Нагадаємо, раніше Кім інформував, що 4 листопада у небі над областю помітили ворожі дрони-камікадзе.

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Миколаївська область Війна Росії проти України
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