"Не розслабляємося": Кім попередив про можливість застосування росіянами ракет С-300

Російські окупанти можуть атакувати ракетами Миколаївську область. Ворог тримає на позиціях комплекси С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Не розслабляємося. Ще С-300 на позиціях", - зазначив посадовець. Таким чином Кім закликав місцевих мешканців не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях, адже є ймовірність запуску ракет.