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"Не расслабляемся": Ким предупредил о возможности применения россиянами ракет С-300

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Суббота 05 ноября 2022 00:15
"Не расслабляемся": Ким предупредил о возможности применения россиянами ракет С-300 Фото: Ким предупредил о возможности применения россиянами ракет С-300 (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты могут атаковать ракетами Николаевскую область. Враг держит на позициях комплексы С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Не расслабляемся. Еще С-300 на позициях", - отметил чиновник.

Таким образом Ким призвал местных жителей не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях, ведь есть вероятность запуска ракет.

Напомним, ранее Ким информировал, что 4 ноября в небе над областью заметили вражеские дроны-камикадзе.

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