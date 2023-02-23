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Кім пообіцяв "подарунки" окупантам: чекайте, скоро будуть

Фото: Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська отримають від українських захисників так звані "подарунки". І це станеться вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення в Telegram голови Миколаївської ОВА Віталя Кіма.

"Майже рік тому, без одного дня, я почав інформувати людей про те, що у нас відбувається на півдні. Трохи заздалегідь, але відчуйте різницю: зброї в нас зараз багато, більше ніж було. Ми готові морально набагато краще, наші люди вмотивовані", - сказав Кім.

Він зазначив, що зараз йде підготовка, аби убезпечити правий берег та підготуватися до відповідних дій щодо лівого.

"Настрій в нас та окупантів дуже різний, останні сидять в окопах та чекають від нас на подарунки в повній бойовій готовності. Чекайте-чекайте, скоро будуть. Продовжуємо працювати та зберігаймо спокій", - заявив Кім.

Нагадаємо, нещодавно в Силах оборони розповіли, що ЗСУ виконують ефективну роботу на півдні, тож росіяни зазнають втрат.

Також повідомлялося про те, що українські військові продовжують виснажувати ворога на півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.

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Миколаївська областьВійна Росії проти УкраїниВиталий Ким