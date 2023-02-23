Ким пообещал "подарки" оккупантам: ждите, скоро будут

"Почти год назад, без одного дня, я начал информировать людей о том, что у нас происходит на юге. Немного заранее, но почувствуйте разницу: оружия у нас сейчас много, больше, чем было. Мы готовы морально гораздо лучше, наши люди мотивированы", - сказал Ким.

Он отметил, что сейчас идет подготовка, чтобы обезопасить правый берег и подготовиться к ответным действиям по левому.

"Настроение у нас и оккупантов очень разное, последние сидят в окопах и ждут от нас подарков в полной боевой готовности. Ждите-ждите, скоро будут. Продолжаем работать и сохраняем спокойствие", - заявил Ким.

Напомним, недавно в Силах обороны рассказали, что ВСУ выполняют эффективную работу на юге, поэтому россияне несут потери.

Также сообщалось, что украинские военные продолжают истощать врага на юге, держа его под огненным контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.

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