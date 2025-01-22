Кім показав нові фото та відео наслідків атаки дронів на Миколаїв

В ніч на середу, 22 січня, російська армія атакувала місто Миколаїв дронами. Там зафіксовано пошкодження житлових багатоквартирних та приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За його даними, внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків є пошкодження житлових багатоквартирних та приватних будинків. Також від газопостачання відключено 14 абонентів, знеструмлено 94 абоненти, без теплопостачання наразі 21 житловий будинок.

Станом на 10:00 у місті працюють всі комунальні служби для ліквідації наслідків обстрілів. Районними адміністраціями Заводського та Центрального районів проводиться робота з обстеження місць обстрілів для з’ясування необхідних матеріалів для надання допомоги постраждалим.

Фото: наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня (t.me/mykolaivskaODA)

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня, російська армія запустила по території України ударні дрони. Ворожі безпілотники атакували відразу декілька регіонів країни.

Зокрема, про вибухи повідомлялось у Миколаєві. Згодом мер міста повідомив, що про падіння уламків і ліквідацію пожежі в квартирі багатоквартирного будинку.

"Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав він.

Згодом у ДСНС показали перші фото з наслідками атаки на Миколаїв. А Сєнкевич уточнив, що окрім будівель було пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.