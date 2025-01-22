Кім показав нові фото та відео наслідків атаки дронів на Миколаїв
В ніч на середу, 22 січня, російська армія атакувала місто Миколаїв дронами. Там зафіксовано пошкодження житлових багатоквартирних та приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
За його даними, внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків є пошкодження житлових багатоквартирних та приватних будинків. Також від газопостачання відключено 14 абонентів, знеструмлено 94 абоненти, без теплопостачання наразі 21 житловий будинок.
Станом на 10:00 у місті працюють всі комунальні служби для ліквідації наслідків обстрілів. Районними адміністраціями Заводського та Центрального районів проводиться робота з обстеження місць обстрілів для з’ясування необхідних матеріалів для надання допомоги постраждалим.
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня, російська армія запустила по території України ударні дрони. Ворожі безпілотники атакували відразу декілька регіонів країни.
Зокрема, про вибухи повідомлялось у Миколаєві. Згодом мер міста повідомив, що про падіння уламків і ліквідацію пожежі в квартирі багатоквартирного будинку.
"Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку. Пожежа очерету. Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури. Також працюють рятувальники", - додав він.
Згодом у ДСНС показали перші фото з наслідками атаки на Миколаїв. А Сєнкевич уточнив, що окрім будівель було пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.
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