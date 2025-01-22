Ким показал новые фото и видео последствий атаки дронов на Николаев

В ночь на среду, 22 января, российская армия атаковала город Николаев дронами. Там зафиксировано повреждение жилых многоквартирных и частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По его данным, в результате попадания боеприпасов, их обломков есть повреждения жилых многоквартирных и частных домов. Также от газоснабжения отключены 14 абонентов, обесточены 94 абонента, без теплоснабжения пока 21 жилой дом.

По состоянию на 10:00 в городе работают все коммунальные службы для ликвидации последствий обстрелов. Районными администрациями Заводского и Центрального районов проводится работа по обследованию мест обстрелов для выяснения необходимых материалов для оказания помощи пострадавшим.

Фото: последствия обстрела Николаева 21 января (t.me/mykolaivskaODA)

Обстрел Николаева

Напомним, поздно вечером 21 января, российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Вражеские беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны.

В частности, о взрывах сообщалось в Николаеве. Впоследствии мэр города сообщил, что о падении обломков и ликвидации пожара в квартире многоквартирного дома.

"Есть разрушения частного дома. Из-под завалов достали пострадавшую женщину. Пожар камыша. Есть разрушения и пожар на объекте инфраструктуры. Также работают спасатели", - добавил он.

Впоследствии в ГСЧС показали первые фото с последствиями атаки на Николаев. А Сенкевич уточнил, что кроме зданий было повреждено несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия.