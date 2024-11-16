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Яким може бути курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Україна, Субота 16 листопада 2024 08:22
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Яким може бути курс долара наступного тижня: прогноз банкіра Фото: курс долара очікується на рівні 41,2-41,8 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Протягом 18-24 листопада на валютному ринку України НБУ збереже тактику стримування курсів, коли необхідно регулюючи попит і пропозицію через інтервенції.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"На готівковому ринку очікується рівновага між попитом і пропозицією через розпал сезону передсвяткових знижок. Зазвичай наприкінці року зростання попиту на валюту є об’єктивним, однак його врівноважить кількість громадян, що обмінюватимуть валюту на гривні для здійснення необхідних передсвяткових покупок", - сказав банкір.

За його словами, фінансовий чинник наповнення бюджету майже розв’язаний не лише до кінця 2024 року, а й на 2025 рік (мова йде про схвалення країнами G7 кредиту на 50 млрд доларів, що гаситиметься через прибуток від заморожених активів країни-агресора).

Прогноз курсу

Лєсовий очікує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,2-41,7 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня варто очікувати відносно стабільні курсові показники: на фоні частих і різноспрямованих змін, вони не стануть проблемними для загальної курсової картини. Принаймні зараз ми можемо говорити, що суто економічні чинники є сприятливими для збереження курсових показників на рівні попереднього тижня", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара трохи знизився з 41,29 грн/долар до 41,27 грн/долар. Фактично курс перебуває на цьому рівні майже чотири місяці - з кінця липня 2024 року.

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