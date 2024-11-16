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Каким может быть курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Украина, Суббота 16 ноября 2024 08:22
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Каким может быть курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира Фото: курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,8 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На протяжении 18-24 ноября на валютном рынке Украины НБУ сохранит тактику сдерживания курсов, когда необходимо регулируя спрос и предложение через интервенции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"На наличном рынке ожидается равновесие между спросом и предложением из-за разгара сезона предпраздничных скидок. Обычно в конце года рост спроса на валюту объективен, однако его уравновесит количество граждан, которые будут обменивать валюту на гривны для совершения необходимых предпраздничных покупок", - сказал банкир.

По его словам, финансовый фактор наполнения бюджета почти решен не только до конца 2024 года, но и на 2025 год (речь идет об одобрении странами G7 кредита на 50 млрд долларов, что будет погашаться из-за прибыли от замороженных активов страны-агрессора).

Прогноз курса

Лесовой ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе следует ожидать относительно стабильные курсовые показатели: на фоне частых и разнонаправленных изменений, они не станут проблемными для общей курсовой картины. По крайней мере, сейчас мы можем говорить, что сугубо экономические факторы благоприятны для сохранения курсовых показателей на уровне предыдущей недели", – констатировал Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара немного снизился с 41,29 грн/доллар до 41,27 грн/доллар . Фактически курс находится на этом уровне почти четыре месяца - с конца июля 2024 года.

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