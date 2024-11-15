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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 18 листопада

Україна, П'ятниця 15 листопада 2024 15:33
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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 18 листопада Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2796 грн за 1 долар (+0,0350 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 18 листопада

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6532 гривень за 1 євро (+0,1855 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 18 листопада

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 18 листопада

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,60 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують, що курс долара за наступні 12 місяців зросте ще приблизно на 10%.

Фінансові аналітики очікують на курс 44,08 грн/долар, українські банкіри в жовтні очікують на курс 44,92 грн/долар, населення в жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 грн/долар.

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