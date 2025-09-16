Ким Кэтролл поразила редким появлением с любимым: показали главные тренды осени (фото)
Ким Кэтролл и ее бойфренд Рассел Томас появились на мероприятии Jimmy Choo в Лондоне, продемонстрировав стильный и современный тандем. Такие комбинации стоит взять на заметку каждому!
Каким был выход Ким Кэтролл с бойфрендом
69-летняя актриса впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным Расселом Томасом на модном мероприятии бренда Jimmy Choo в Лондоне в понедельник вечером.
Пара поразила стильными образами, которые удачно перекликались друг с другом в цветовой гамме.
Звезда поразила элегантностью в блестящем черном платье с принтом. Особых акцентов добавила серьгами-кольцами, замшевой сумкой коричневого цвета и сапогами с острым носком цвета хаки.
Последние удачно сочетались с образом любимого, Рассел отдал предпочтение темно-зеленому велюровому костюму - один из главных трендов - и дополнил образ черными лоферами.
Ким Кэтролл и Рассел Томас (фото: Getty Images)
Какие осенние тренды стоит повторить
Выход Ким с любимым - отличный пример стильных осенних решений, которые легко адаптировать в собственный гардероб.
- Сочетание цветов в паре. Гармония оттенков в двух образах создают сдержанный, но роскошный дуэт.
- Велюр. Одежда из велюра или бархата - хит сезона. Костюмы, сарафаны, юбки, брюки точно удачное приобретение для создания стильных и комфортных образов.
- Сапоги с острым носком. Такая обувь добавляет элегантности и хорошо сочетается как с платьями, так и с брюками.
- Замша. Эта фактура снова в тренде осенью. Сумки, сапоги, туфли или даже платья из замши добавляют образу изысканности и уюта.
Что известно о личной жизни Ким Кэтролл
С Расселом она познакомилась еще в 2016 году. Особое испытание их отношения подверглись во время пандемии COVID-19. Они оказались вместе в самоизоляции, и с тех пор стали неразлучными.
В июне актриса призналась, что у ее партнера насыщенная жизнь. Он делал все по-своему, что ей очень нравится. Влюбленные вместе почти десять лет и получают невероятное удовольствие от совместной жизни.
Ким была трижды замужем. Первый брак с Ларри Дэвисом в 1977 году был аннулирован через два года. Затем она была замужем за Андре Лайсоном с 1982 по 1989 год, а третий брак с Марком Левинсоном длился с 1998 по 2004 год.
