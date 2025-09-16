ua en ru
Ким Кэтролл поразила редким появлением с любимым: показали главные тренды осени (фото)

Вторник 16 сентября 2025 20:58
UA EN RU
Ким Кэтролл поразила редким появлением с любимым: показали главные тренды осени (фото) Ким Кэтролл и ее бойфренд продемонстрировали гармоничное сочетание нарядов (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ким Кэтролл и ее бойфренд Рассел Томас появились на мероприятии Jimmy Choo в Лондоне, продемонстрировав стильный и современный тандем. Такие комбинации стоит взять на заметку каждому!

Подробнее о модном выходе пары и осенних трендах читайте в материале РБК-Украина.

Каким был выход Ким Кэтролл с бойфрендом

69-летняя актриса впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным Расселом Томасом на модном мероприятии бренда Jimmy Choo в Лондоне в понедельник вечером.

Пара поразила стильными образами, которые удачно перекликались друг с другом в цветовой гамме.

Звезда поразила элегантностью в блестящем черном платье с принтом. Особых акцентов добавила серьгами-кольцами, замшевой сумкой коричневого цвета и сапогами с острым носком цвета хаки.

Последние удачно сочетались с образом любимого, Рассел отдал предпочтение темно-зеленому велюровому костюму - один из главных трендов - и дополнил образ черными лоферами.

Ким Кэтролл поразила редким появлением с любимым: показали главные тренды осени (фото)Ким Кэтролл и Рассел Томас (фото: Getty Images)

Какие осенние тренды стоит повторить

Выход Ким с любимым - отличный пример стильных осенних решений, которые легко адаптировать в собственный гардероб.

  • Сочетание цветов в паре. Гармония оттенков в двух образах создают сдержанный, но роскошный дуэт.
  • Велюр. Одежда из велюра или бархата - хит сезона. Костюмы, сарафаны, юбки, брюки точно удачное приобретение для создания стильных и комфортных образов.
  • Сапоги с острым носком. Такая обувь добавляет элегантности и хорошо сочетается как с платьями, так и с брюками.
  • Замша. Эта фактура снова в тренде осенью. Сумки, сапоги, туфли или даже платья из замши добавляют образу изысканности и уюта.

Что известно о личной жизни Ким Кэтролл

С Расселом она познакомилась еще в 2016 году. Особое испытание их отношения подверглись во время пандемии COVID-19. Они оказались вместе в самоизоляции, и с тех пор стали неразлучными.

В июне актриса призналась, что у ее партнера насыщенная жизнь. Он делал все по-своему, что ей очень нравится. Влюбленные вместе почти десять лет и получают невероятное удовольствие от совместной жизни.

Ким была трижды замужем. Первый брак с Ларри Дэвисом в 1977 году был аннулирован через два года. Затем она была замужем за Андре Лайсоном с 1982 по 1989 год, а третий брак с Марком Левинсоном длился с 1998 по 2004 год.

