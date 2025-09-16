Натуральність у моді: макіяж Скарлетт Йоханссон і Сідні Суїні з "Еммі" вже став трендом
На цьогорічній церемонії «Еммі» акторки Сідні Суїні та Скарлетт Йоханссон довели: тренд на natural beauty впевнено витісняє драматичні smoky eyes та графічні стрілки. Зірки обрали легкий, майже непомітний макіяж, який підкреслив природну красу й гармонійно доповнив їхні образи.
Як його повторити дома - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Сідні Суїні: акцент на сяючу шкіру
Акторка з’явилася у яскравій червоній сукні з відкритим декольте, проте макіяж залишився стриманим.
Візажисти зробили ставку на бездоганний тон обличчя, делікатне контурингування й легкий рум’янець.
Сідні Суїні (фото: Getty Images)
Очі Сідні підкреслили нюдовими тінями та подовженими віями, а губи залишили у природній рожевій гамі.
У поєднанні з об’ємною укладкою у стилі old Hollywood look образ вийшов жіночним і сучасним водночас.
Скарлетт Йоханссон: елегантність у простоті
Скарлетт обрала лаконічну світлу сукню з відкритими плечима і зробила ставку на повну природність.
Її макіяж - це майже "чисте обличчя": прозора тональна основа, легкі хайлайтери для підсвічування скулив та внутрішніх куточків очей, нюдова помада та легкий відтінок тіней.
Образ виглядав неймовірно свіжо й водночас розкішно - саме завдяки мінімалізму.
Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)
Як повторити макіяж у домашніх умовах
Підготовка шкіри - зробіть легкий масаж та нанесіть зволожувальний крем, щоб обличчя мало сяйливий вигляд.
Тональна основа - оберіть легкий BB-крем або тон із напівпрозорим фінішем, щоб не перевантажувати шкіру.
Світлові акценти - хайлайтер нанесіть на верхні частини вилиць, над губою та у внутрішні куточки очей.
Очі - використайте тіні в бежево-рожевій або золотистій гамі, підкресліть вії тушшю з ефектом подовження.
Рум’яна - легкі кремові текстури у відтінку персика або рожевого додадуть свіжості.
Губи - нанесіть нюдову помаду або бальзам із легким відтінком.
Фінальний штрих - зафіксуйте все спреєм для стійкості та додайте легкі хвилі у волоссі для гармонії.
Ідеальний нюд - це не про відсутність макіяжу, а про грамотний баланс між доглянутою шкірою та ледь помітними акцентами.
