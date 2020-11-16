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Ким Чен Ын впервые появился на публике после почти месячного перерыва

КНДР, Понедельник 16 ноября 2020 05:47
Ким Чен Ын впервые появился на публике после почти месячного перерыва
Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике почти за месяц. Он появился на заседании Политбюро Трудовой партии.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

На заседании Политбюро Ким Чен Ын обсудил ситуацию с коронавирусом и государственную противоэпидемическую ситуацию и уточнил задачи "для партийной, военной и экономической сфер по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта".

Лидер КНДР также подчеркнул необходимость держать боевую готовность и больше активизировать противоэпидемическую работу. При этом КНДР заявляет, что в стране нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом.

К слову, это первое появление северокорейского лидера на публике с 22 октября.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные проводят обыски возле границы с Северной Кореей. Там обнаружили неопознанного человека.

Также РБК-Украина писало, что в конце сентября пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент.

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