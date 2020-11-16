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Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після майже місячної перерви

КНДР, Понеділок 16 листопада 2020 05:47
Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після майже місячної перерви
Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць. Він з'явився на засіданні Політбюро Трудової партії.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

На засіданні Політбюро Кім Чен Ин обговорив ситуацію з коронавірусом і державну протиепідемічну ситуацію і уточнив завдання "для партійної, військової та економічної сфер щодо подальшого посилення надзвичайного протиепідемічного фронту".

Лідер КНДР також наголосив на необхідності тримати бойову готовність і більше активізувати протиепідемічну роботу. При цьому КНДР заявляє, що в країні немає жодного зафіксованого випадку зараження коронавірусом.

До слова, це перша поява північнокорейського лідера на публіці з 22 жовтня.

Раніше повідомлялося, що південнокорейські військові проводять обшуки біля кордону з Північною Кореєю. Там виявили невпізнану людину.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.

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