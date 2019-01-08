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Ким Чен Ын прибыл в Китай

Новости » Политика    08.01.2019 - 03:31
Ким Чен Ын прибыл в Китай
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Ким Чен Ын находится в Китае по приглашению главы КНР

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как писало южнокорейское агентство Yonhap, из КНДР в Китай прибыл поезд, на котором возможно находился Ким Чен Ын.​

Отмечается, что на железнодорожной станции в приграничном с КНДР городе Даньдун были усилены меры безопасности, при этом в отелях нельзя было снять номера с видом на железную дорогу. Это уже четвертый менее чем за год визит лидера Северной Кореи в Китай.

Сообщается, что вечером , 7 января, в Китай из Северной Кореи въехал поезд, в котором, предположительно, находится высокопоставленный чиновник, не исключено, что это глава КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут провести следующую встречу в Ханое (Вьетнам).

Как писало РБК-Украина, администрация Трампа начала поиски места для встречи президента США с Ким Чен Ыном. По данным CNN, еще в конце 2018 года администрация президента США направила представителей в несколько городов мира.

Отметим, накануне Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова.

Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации полуострова Администрация Трампа начала поиски места для встречи президента США с Ким Чен Ыном
Новости Украины КНДРКитайКим Чен Ынвизит
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