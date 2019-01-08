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Кім Чен Ин прибув у Китай

Новини » Політика    08.01.2019 - 03:31
Кім Чен Ин прибув у Китай
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Кім Чен Ин знаходиться в Китаї на запрошення голови КНР

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Xinhua.

Як писало південнокорейське агентство Yonhap, з КНДР до Китаю прибув поїзд, на якому можливо знаходився Кім Чен Ин.

Наголошується, що на залізничній станції в прикордонному з КНДР місті Даньдун були посилені заходи безпеки, при цьому в готелях не можна було зняти номери з видом на залізницю. Це вже четвертий менш ніж за рік візит лідера Північної Кореї в Китай.

Повідомляється, що ввечері , 7 січня, в Китай з Північної Кореї в'їхав поїзд, в якому, ймовірно, перебуває високопоставлений чиновник, не виключено, що це глава КНДР Кім Чен Ин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери США та Північної Кореї Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть провести наступну зустріч в Ханої (В'єтнам).

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі президента США з Кім Чен Ином. За даними CNN, ще в кінці 2018 року адміністрація президента США спрямувала представників в кілька міст світу.

Відзначимо, напередодні Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації Корейського півострова.

Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації півострова Адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі президента США з Кім Чен Ином
Новини України КНДРКитайКім Чен Инвизит
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