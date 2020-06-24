Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын решил отложить начало военных действий против Южной Кореи. Он объявил об этом в ходе заседания Центральной военной комиссии Трудовой партии КНДР.

Об этом передает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Отмечается, что на заседании также рассматривали изменение ключевых проектов военной политики Пхеньяна. Участники комиссии исследовали доклады и постановления. Далее изминения военной доктрины на основе этих докладов буду утверждаться окончательно.

"На предварительном заседании военной комиссии ТПК дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил рассмотрение плана по военному действию против Юга на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва", - указывает агентство.

Отметим, ранее северокорейские СМИ сообщали, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи.

Говорится, что для распространения этой продукции Пхеньян подготовил специальное оборудование. Также были задействованы более трех тысяч воздушных шаров.

Перед этим Пхеньян обвинил Южную Корею в распространении листовок с оскорблениями лидера Ким Чен Ына. Севернокорейские власти потребовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антиправительственных материалов. Сестра лидера КНДР, которая является его заместителем, пригрозила Южной Корее применить армию.

Напомним, ранее Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

Также КНДР подвела свои войска к границе с Южной Корее.