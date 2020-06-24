Кім Чен Ин відклав план військових дій проти Південної Кореї

Лідер Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ин вирішив відкласти початок військових дій проти Південної Кореї. Він оголосив про це в ході засідання Центральної військової комісії Трудової партії КНДР.

Про це передає ЦТАК (Центральне телеграфне агентство Кореї).

Зазначається, що на засіданні також розглядали зміну ключових проектів воєнної політики Пхеньяну. Учасники комісії досліджували доповіді та постанови. Далі зміни військової доктрини на основі цих доповідей буду остаточно затверджуватися.

"На попередньому засіданні військової комісії ТПК дала оцінку ситуації і відклала розгляд плану по військових діях проти Півдня до 5-ї сесії військової комісії партії 7-го скликання", - зазначає агентство.

Зазначимо, раніше північнокорейські ЗМІ повідомляли, що видавництва і друкарні Пхеньяну надрукували 12 млн пропагандистських листівок для поширення на території Південної Кореї.

Розповідається, що для поширення цієї продукції Пхеньян підготував спеціальне обладнання. Також були задіяні більше трьох тисяч повітряних куль.

Перед цим Пхеньян звинуватив Південну Корею в розповсюдженні листівок з образами лідера Кім Чен Ина. Північнокорейська влада зажадала від Південної Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антиурядових матеріалів. Сестра лідера КНДР, яка є його заступником, пригрозила Південній Кореї застосувати армію.

Нагадаємо, раніше Північна Корея підірвала міжкорейське відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон.

Також КНДР підвела свої війська до кордону з Південною Кореєю.