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Ким Чен Ын объяснил разработку ядерного оружия

Пхеньян, Вторник 28 июля 2020 08:37
Ким Чен Ын объяснил разработку ядерного оружия
Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне переговоров между США и КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил". По его словам, северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту.

Об этом сообщает издание ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил, что это давление вынудило Северную Корею разрабатывать свое ядерное оружие, которое теперь помогает стране защитить себя от внешних угроз.

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.

Напомним, Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Отметим, КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

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