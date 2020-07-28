ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кім Чен Ин пояснив розробку ядерної зброї

Пхеньян, Вівторок 28 липня 2020 08:37
Кім Чен Ин пояснив розробку ядерної зброї
Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Промова Кім Чен Ина прозвучала на тлі переговорів між США і КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя країни назавжди забезпечить її безпеку через "тиск високої інтенсивності і військових загроз з боку імперіалістичних і ворожих сил". За його словами, північнокорейське ядерне стримування направлено на самозахист.

Про це повідомляє видання ЦТАК.

Кім Чен Ин зазначив, що цей тиск змусив Північну Корею розробляти свою ядерну зброю, яке тепер допомагає країні захистити себе від зовнішніх загроз.

Мова Кім Чен Ина прозвучала на тлі застопорених переговорів між США і КНДР про денуклеаризацію.

Нагадаємо, Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Зазначимо, КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Раніше повідомлялося, що США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кім Чен Ин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся