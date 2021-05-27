Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"

Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил ситуацию в стране в последние годы. Он назвал ее "самой трудной в истории".

Об этом он заявил в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство .

По его словам, достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.

"За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка", - заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.