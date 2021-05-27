Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР "найважчою в історії"

Лідер КНДР Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її "найважчою в історії".

Про це він заявив у посланні учасникам VIII з'їзду Об'єднаних профспілок, повідомляє північнокорейське Центральне телеграфне агентство .

За його словами, досягненнями КНДР зобов'язана "беззавітній відданості і героїчній боротьбі" робітничого класу.

"За останні роки, незважаючи на найважчу в історії ситуацію, різко зросли державна міць і статус країни... Зараз нам доводиться вести важку боротьбу в обстановці, коли у всьому відчувається нестача", - заявив Кім Чен Ин.

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, "вийшовши за рамки стадії захисту" і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання.