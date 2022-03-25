UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким Чен Ын лично дал распоряжение начать испытания баллистической ракеты "нового типа"

Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "нового типа" в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-17" стратегических сил КНДР состоялись 24 марта под личным руководством Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил, что ракета, выпущенная КНДР в сторону Японского моря в четверг, 24 марта, была межконтинентальной баллистической ракетой, запуск которой вызвал международное осуждение.

Японские власти заявили, что запуск был произведен межконтинентальной баллистической ракетой "нового типа". Она летела около 71 минуты на расстояние 1100 км от места запуска.

Ракета упала в экономической зоне Японии, в 170 км к западу от северной префектуры Аомори.

Мы также писали о том, что Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на угрозы со стороны Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРКим Чен Ын