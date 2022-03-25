Кім Чен Ин особисто дав розпорядження почати випробування балістичної ракети "нового типу"

"Випробувальні пуски міжконтинентальної балістичної ракети нового типу "Хвасонпхо-17" стратегічних сил КНДР відбулися 24 березня під особистим керівництвом Кім Чен Ина", - йдеться в повідомленні.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін підтвердив, що ракета, випущена КНДР у бік Японського моря у четвер, 24 березня, була міжконтинентальною балістичною ракетою, запуск якої викликав міжнародне засудження.

Японська влада заявила, що запуск був проведений міжконтинентальною балістичною ракетою "нового типу". Вона летіла близько 71 хвилини на відстань 1100 км від місця запуску.

Ракета впала в економічній зоні Японії, в 170 км на захід від північної префектури Аоморі.