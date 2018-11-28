Кім Чен Ин готовий пустити інспекторів до головного ядерного полігону

Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

Президент Південної Кореї передав ці слова президенту США Дональду Трампу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що допустить міжнародних інспекторів до головного ядерного полігона країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Як зазначає джерело видання, президент Південної Кореї передав ці слова президенту США Дональду Трампу, коли обидва лідери зустрілися пізніше у вересні у Нью-Йорку.

"Мені відомо, що лідер Кім Чен Ин сказав президенту Південної Кореї Муж Чже Іну під час саміту у вересні, що якщо США будуть робити відповідні кроки, то він не тільки буде готовий закрити ядерний полігон в Йонбьоні, але й також дозволить його перевірити (інспекторам, - ред.)", - сказав співрозмовник.

Відзначимо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться із лідером КНДР Кім Чен Ином в наступному році. Обговорення місця і часу ще триває.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

Також Трамп в жовтні заявив, що його друга зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться після проміжних виборів до Конгресу.