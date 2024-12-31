Кім Чен Ин звернувся з листом до Путіна: про що в ньому йдеться

У листі Кім привітав російського лідера та всіх росіян, включно з їхніми військами, з Новим роком та висловив готовність до подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків.

За його словами, обидва лідери "підняли ці зв'язки на нову висоту в цьому році, за допомогою нових проектів".

"Бажаю, щоб новий 2025 рік був записаний як перший рік перемоги у 21 столітті, коли російська армія і народ переможуть неонацизм і досягнуть великої перемоги", - написав північнокорейський лідер.