Ким Чен Ын обратился с письмом к Путину: о чем в нем говорится

В письме Ким поздравил российского лидера и всех россиян, включая их войска, с Новым годом и выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

По его словам, оба лидера "подняли эти связи на новую высоту в этом году, с помощью новых проектов".

"Желаю, чтобы новый 2025 год был записан как первый год победы в 21 веке, когда российская армия и народ победят неонацизм и достигнут великой победы", - написал северокорейский лидер.