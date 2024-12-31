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Кім Чен Ин звернувся з листом до Путіна: про що в ньому йдеться

Вівторок 31 грудня 2024 03:03
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Кім Чен Ин звернувся з листом до Путіна: про що в ньому йдеться Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звернувся з листом до російського диктатора Володимира Путіна. В ньому очільник КНДР пообіцяв зміцнити всеосяжне стратегічне партнерство країни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

У листі Кім привітав російського лідера та всіх росіян, включно з їхніми військами, з Новим роком та висловив готовність до подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків.

За його словами, обидва лідери "підняли ці зв'язки на нову висоту в цьому році, за допомогою нових проектів".

"Бажаю, щоб новий 2025 рік був записаний як перший рік перемоги у 21 столітті, коли російська армія і народ переможуть неонацизм і досягнуть великої перемоги", - написав північнокорейський лідер.

Співпраця Північної Кореї та Росії

У червні під час візиту президента Росії до Пхеньяна, Кім і Путін підписали договір про взаємну оборону. За ним кожна сторона зобов'язалася прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.

Відтоді Північна Корея відправила від 10 до 12 тисяч своїх військових до Росії для підтримки її війни проти України. Більшість із них беруть участь у боях в Курській області.

На сьогоднішній день, понад тисячі солдатів КНДР були вбиті або поранені.

Крім того, північнокорейські військові нещодавно розстріляли автомобіль з "кадирівцями". Причиною став "мовний бар'єр".

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