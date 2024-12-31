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Ким Чен Ын обратился с письмом к Путину: о чем в нем говорится

Вторник 31 декабря 2024 03:03
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Ким Чен Ын обратился с письмом к Путину: о чем в нем говорится Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обратился с письмом к российскому диктатору Владимиру Путину. В нем глава КНДР пообещал укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство страны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

В письме Ким поздравил российского лидера и всех россиян, включая их войска, с Новым годом и выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

По его словам, оба лидера "подняли эти связи на новую высоту в этом году, с помощью новых проектов".

"Желаю, чтобы новый 2025 год был записан как первый год победы в 21 веке, когда российская армия и народ победят неонацизм и достигнут великой победы", - написал северокорейский лидер.

Сотрудничество Северной Кореи и России

В июне во время визита президента России в Пхеньян, Ким и Путин подписали договор о взаимной обороне. По нему каждая сторона обязалась прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.

С тех пор Северная Корея отправила от 10 до 12 тысяч своих военных в Россию для поддержки ее войны против Украины. Большинство из них участвуют в боях в Курской области.

На сегодняшний день, свыше тысячи солдат КНДР были убиты или ранены.

Кроме того, северокорейские военные недавно расстреляли автомобиль с "кадыровцами". Причиной стал "языковой барьер".

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