Використання Україною зброї великої дальності нібито є результатом прямого військового втручання США. І Росія має право на "самооборону".
Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У п'ятницю, 29 листопада Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим і сказав, що нібито США та Захід змусили владу Києва атакувати територію Росії за допомогою власної ударної зброї великої дальності, і тому Росія повинна вжити заходів, щоб змусити "ворожі сили заплатити ціну".
"Уряд, армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності від кроків імперіалістів до гегемонії", - сказав диктатор.
Крім того, Кім Чен Ин пообіцяв розширити зв'язки з Росією в усіх сферах, включаючи військові справи, в рамках всебічного стратегічного партнерства, яке він підписав з головою Кремля Володимиром Путіним у червні, яке включає угоду про взаємну оборону.
Відносини між Москвою і Пхеньяном різко просунулися після того, як їхні лідери провели саміт у вересні минулого року в Росії, і відтоді КНДР відправила понад 10 тисяч контейнерів боєприпасів, а також самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.
Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея відправила понад 10 тисяч військових до Росії, і їх перекинули на лінії фронту, включно з Курською областю, звідки окупанти намагаються витіснити ЗСУ.
Раніше США дозволили Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по РФ. Зі свого боку, Росія влаштувала вже кілька масових ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявивши, що це, нібито, є відповіддю на використання США ракет середньої дальності.
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