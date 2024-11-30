Ким Чен Ын заявил, что РФ имеет право на "самооборону" в ответ на удары вглубь страны

В пятницу, 29 ноября Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и сказал, что якобы США и Запад заставили власти Киева атаковать территорию России с помощью собственного ударного оружия большой дальности, и поэтому Россия должна принять меры, чтобы заставить "вражеские силы заплатить цену".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии", - сказал диктатор.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал расширить связи с Россией во всех сферах, включая военные дела, в рамках всестороннего стратегического партнерства, которое он подписал с главой Кремля Владимиром Путиным в июне, которое включает соглашение о взаимной обороне.