Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів для зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував виробництво ядерних матеріалів збройового типу та закликав наростити темпи для збільшення ядерного арсеналу країни.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами голови КНДР, такі ядерні можливості мають бути повністю готовими до застосування у будь-який час, йдеться у повідомленні державного ЗМІ KCNA 28 березня.
Заява Кім Чен Ина прозвучала під час інспекції північнокорейської ядерної програми, де було випробувано технологію запусків.
Згідно з повідомленнями інформагентства, військові змоделювали ядерний вибух двох тактичних балістичних ракет класу "земля-земля" під час вогневих навчань напередодні, 27 березня.
Окрім того, дослідницький центр оборони КНДР провів випробування підводних систем стратегічної зброї.
Нагадаємо, нещодавно в КНДР заявили про проведення випробування підводного дрона з ядерною боєголовкою.
Додамо, перед цим північнокорейський лідер Кім Чен Ин знову погрожував США та Південній Кореї ядерною зброєю. Він звинуватив ці країни у розширенні спільних військових навчань із залученням американських ядерних активів.
Тим часом у розвідуправлінні США вважають, що КНДР, ймовірно, не готова до ядерних випробувань.
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