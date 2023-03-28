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Ким Чен Ын призвал увеличить производство ядерных материалов для оружия

Фото: Ким Чен Ын, глава КНДР (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал производство ядерных материалов оружейного типа и призвал нарастить темпы для увеличения ядерного арсенала страны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы КНДР, такие ядерные возможности должны быть полностью готовы к применению в любое время, говорится в сообщении государственного СМИ KCNA 28 марта.

Заявление Ким Чен Ына прозвучало во время инспекции северокорейской ядерной программы, где была испытана технология запусков.

Согласно сообщениям информагентства, военные смоделировали ядерный взрыв двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" во время огневых учений днем ранее, 27 марта.

Кроме того, исследовательский центр обороны КНДР провел испытания подводных систем стратегического оружия.

Напомним, недавно в КНДР заявили о проведении испытания подводного дрона с ядерной боеголовкой.

Добавим, перед этим северокорейский лидер Ким Чен Ын снова угрожал США и Южной Корее ядерным оружием. Он обвинил эти страны в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Между тем в разведуправлении США считают, что КНДР, вероятно, не готова к ядерным испытаниям.

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КНДРКим Чен ЫнЯдерное оружие