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Кім Чен Ин знову погрожує США та Північній Кореї ядерною зброєю

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Понеділок 20 березня 2023 06:17
Кім Чен Ин знову погрожує США та Північній Кореї ядерною зброєю Фото: Глава КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Олег Васьків

Глава КНДР Кім Чен Ин звинуватив США та Південну Корею у розширенні спільних військових навчань із залученням американських ядерних активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

Водночас диктатор закликав свою країну бути готовою до ядерних атак у будь-який час для "стримування війни".

Заяви Кіма прозвучали на тлі навчань, під час яких балістична ракета, оснащена макетом ядерної боєголовки, пролетіла 800 кілометрів, перш ніж вразила ціль на висоті 800 метрів.

Глава КНДР також оворив про необхідність забезпечити готовність Північної Кореї до будь-якої "негайної та переважної ядерної контратаки" за допомогою таких навчань.

Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбуваються спільні навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї "Щит свободи".

КНДР вважає ці навчання "підготовкою до війни проти неї" та звернулася до ООН закликати скасувати навчання.

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