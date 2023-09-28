Кім Чен Ин закликав уряд КНДР до стрімкого нарощування ядерного потенціалу
Північна Корея прийняла поправку до конституції, яка передбачає розробку ядерної зброї для "права на існування та стримування війни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Парламент Північної Кореї, Верховна народна асамблея, одноголосно прийняла на дводенному засіданні, яке завершилося в середу, перегляд конституції.
"Політика КНДР з розбудови ядерної зброї стала постійним основним законом держави, який нікому не дозволено порушувати", - заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, звертаючись до парламенту.
Він закликав до "експоненціального збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару і розгортання їх у різних службах". При цьому, він не забув звинуватити США у провокаціях, назвавши так навчання і розгортання стратегічних засобів в регіоні.
Розробки КНДР
КНДР регулярно проводить пуски балістичних ракет в бік Японського та Жовтого морей. Крім цього, країна нерідко заявляє про нові військові розробки. Так, тільки в цьому році вони заявляли про випробовування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерний заряд, балістичної ракети та військового супутника-шпигуна.
Спроби вивести останній на орбіту, однак, провалились. Остання така спроба відбулась 23 серпня - уламки від нього впали в море.
А 8 вересня в КНДР заявили про спуск на воду нового тактичного ядерного підводного човна "Герой Кім Кун Ок".
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