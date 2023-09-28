Ким Чен Ын призвал правительство КНДР к стремительному наращиванию ядерного потенциала

Северная Корея приняла поправку к конституции, предполагающей разработку ядерного оружия для "права на существование и сдерживание войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Парламент Северной Кореи, Верховная народная ассамблея, единогласно приняла на завершившемся в среду двухдневном заседании пересмотр конституции.

"Политика КНДР по развитию ядерного оружия стала постоянным основным законом государства, который никому не позволен нарушать", - заявил северокорейский диктатор Ким Чен Ын, обращаясь в парламент.

Он призвал к "экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара и развертыванию их в разных службах". При этом он не забыл обвинить США в провокациях, назвав так обучение и развертывание стратегических средств в регионе.

Разработки КНДР

КНДР регулярно производит пуски баллистических ракет в сторону Японского и Желтого морей. Кроме того, страна нередко заявляет о новых военных разработках. Так, только в этом году они заявляли о испытании нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, баллистической ракеты и военного спутника-шпиона.

Попытки вывести последний на орбиту, однако, провалились. Последняя такая попытка состоялась 23 августа - обломки от него упали в море.

А 8 сентября в КНДР заявили о спуске на воду новой тактической ядерной подводной лодки "Герой Ким Кун Ок".

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