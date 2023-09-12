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Кім Чен Ин прибув до Росії, - Kyodo

Вівторок 12 вересня 2023 06:46
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Кім Чен Ин прибув до Росії, - Kyodo Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії - його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Неназване російське джерело підтвердило виданню, що Кім Чен Ин вже знаходиться на території Росії. Зі станції Хасан він має направитись у Владивосток, де, як очікується, відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Reuters наводить слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, той каже, що це буде "повноцінний візит".

"Відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет", - сказав він.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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КНДР Російська Федерація Кім Чен Ин
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