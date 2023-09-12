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Ким Чен Ын прибыл в Россию, - Kyodo

Вторник 12 сентября 2023 06:46
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Ким Чен Ын прибыл в Россию, - Kyodo Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию - его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Неназванный российский источник подтвердил, что Ким Чен Ын уже находится на территории России. Со станции Хасан он должен отправиться во Владивосток, где, как ожидается, состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Reuters приводит слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тот говорит, что это будет "полноценный визит".

"Состоятся переговоры между двумя делегациями, после чего, в случае необходимости, лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет", - сказал он.

Встреча Путина и Ким Чен Ина

Встреча двух диктаторов должна пройти во время ежегодного Восточного экономического форума. Там, ожидается, они будут договорить о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение, хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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КНДР Российская Федерация Ким Чен Ын
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