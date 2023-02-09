ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім Чен Ин похвалився новою балістичною ракетою на великому параді

Новость на русском →
Пхеньян, Четвер 09 лютого 2023 19:35
Кім Чен Ин похвалився новою балістичною ракетою на великому параді Фото: Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Північній Кореї пройшов масштабний військовий парад, де диктатор Кім Чен Ин продемонстрував велику кількість своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд. У тому числі нову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Як зазначає видання, площею Кім Ір Сена на честь річниці заснування Корейської народної армії проїхала колона міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Північної Кореї, демонструючи "максимальний потенціал" ядерної спроможності авторитарної держави.

Фото: міжконтинентальні балістичні ракети КНДР на параді (yna.co.kr)

Північнокорейський режим представив "тактичні ядерні установки" як демонстрацію своїх "можливостей стримування війни та нанесення контрудару".

У Yonhap додають, що на фотографіях з параду можна помітити балістичні ракети Hwasong-17, а також, ймовірно, нову МБР, встановлену на транспортно-евакуаційній пусковій установці з 18 колесами.

За інформацією видання, специфіка нової ракети залишається невідомою, але її присутність викликала припущення, що це може бути твердопаливна ракета, до створення якої прагне Північна Корея.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в США пригрозили Північній Кореї відреагувати на її провокаційні пуски ракет у бік Японського моря, зокрема ядерної зброї.

Також ми писали, що, за інформацією Білого дому, США мають докази передачі Північною Кореєю зброї для ПВК "Вагнера", яка воює в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім Чен Ин Ядерна зброя Северная Корея
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів