Кім Чен Ин похвалився новою балістичною ракетою на великому параді

У Північній Кореї пройшов масштабний військовий парад, де диктатор Кім Чен Ин продемонстрував велику кількість своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд. У тому числі нову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.